Бывший прокурор призвал проверить действия муниципальной охраны на Теремках

Правоохранители во время протеста на Теремках. Фото: Новини.LIVE

В районе Теремки в Киеве муниципальная охрана силой оттесняла протестующих, выступавших против работ по прокладке резервной теплотрассы. Бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко заявил, что сотрудники муниципальной охраны не имеют полномочий применять силу к гражданам, а действия правоохранителей на месте назвал бездействием.

Об этом Ярослав Захарченко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Что сказал Захарченко о действиях муниципальной охраны

Захарченко заявил, что право применять силу к гражданам имеют исключительно государственные правоохранительные органы.

"Сотрудники муниципальной охраны не имеют права применять силу к гражданам Украины. Право на применение силы должно принадлежать исключительно государственным правоохранительным органам, точка", — сказал он.

По словам Захарченко, муниципальная охрана не могла брать на себя правоохранительные функции и задерживать людей. Он также раскритиковал действия полиции, которая, по его мнению, не обеспечила надлежащего реагирования на ситуацию.

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"Полиция стоит, ничего не делает и смотрит. Шоу, фильм, сериал, съемки остросюжетного блокбастера. Чего они стоят?" — заявил прокурор.

Захарченко призвал прокуратурупроверить действия муниципальной охраны и , при наличии соответствующих оснований, возбудить уголовное дело.

Прокурор призвал власти вести диалог с жителями

Отдельно Захарченко обратил внимание на конфликт между жителями Теремков и городскими властями. Он заявил, что ситуации можно было бы избежать благодаря надлежащей коммуникации и общественному обсуждению проекта.

"Проще говоря, идите уже со своей "дивизией" к людям, общайтесь. Покажите такие проекты. Они обязательно должны проходить обсуждение с общественностью, местными жителями", — сказал он.

По словам Захарченко, прокуратура также могла бы проверить законность работ и предоставить жителям документы и разъяснения по проекту.

"Зарегистрируйте, проведите расследование, выйдите на связь с людьми, скажите: нет, там все законно, вот проект, вот обсуждение — и все", — отметил он.

В то же время Захарченко подчеркнул недопустимость силового разгона протестующих.

Что происходит на Теремках

Ранее Новини.LIVE сообщал, что на Теремках в Киеве возобновили строительство резервной теплотрассы, а территорию сквера окружила полиция. Городские власти объясняли необходимость работ потребностью создать резервный источник отопления для почти 200 домов Голосеевского района.

Также Новини.LIVE писал, что на Теремках муниципальная охрана силой оттесняла протестующих от места проведения работ. Часть людей ложилась на землю, однако охранники поднимали их и выносили с территории. В "Киевтеплоэнерго" при этом заявляли, что согласно измененному проекту планируют сохранить около 160 деревьев, а удалить примерно десять.