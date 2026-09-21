Експрокурор закликав перевірити дії муніципальної охорони на Теремках

Правохоронці під час протесту на Теремках. Фото: Новини.LIVE

На Теремках у Києві муніципальна охорона силоміць відтісняла протестувальників, які виступали проти робіт із прокладання резервної теплотраси. Колишній прокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко заявив, що працівники муніципальної охорони не мають повноважень застосовувати силу до громадян, а дії правоохоронців на місці назвав бездіяльністю.

Про це Ярослав Захарченко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Що сказав Захарченко про дії муніципальної охорони

Захарченко заявив, що право застосовувати силу до громадян мають виключно державні правоохоронні органи.

"Муніципальні чоловіки не мають права застосовувати силу до громадян України. Право сили має бути тільки виключно у правоохоронних державних органів, крапка", — сказав він.

За словами Захарченка, муніципальна охорона не могла перебирати на себе правоохоронні функції та затримувати людей. Він також розкритикував дії поліції, яка, на його думку, не забезпечила належного реагування на ситуацію.

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"Поліція стоїть, нічого не робить і дивиться. Шоу, фільм, серіал, зйомки гостросюжетного блокбастеру. Чого вони стоять?" — заявив прокурор.

Захарченко закликав прокуратуру перевірити дії муніципальної охорони та, якщо будуть відповідні підстави, зареєструвати кримінальне провадження.

Прокурор закликав владу комунікувати з мешканцями

Окремо Захарченко звернув увагу на конфлікт між мешканцями Теремків та міською владою. Він заявив, що ситуації можна було б уникнути завдяки належній комунікації та громадським обговоренням проєкту.

"Елементарно, ведіть уже вашу дивізію до людей, прокомунікуйте. Покажіть отакі проєкти. Вони обов'язково повинні проходити обговорення громадськості, місцевих мешканців", — сказав він.

За словами Захарченка, прокуратура також могла б перевірити законність робіт і надати мешканцям документи та пояснення щодо проєкту.

"Зареєструйте, проведіть слідство, вийдіть з комунікації до людей, скажіть: ні, там законно, ось проєкт, ось обговорення — і все.", — зазначив він.

Водночас Захарченко наголосив на неприпустимості силового розгону протестувальників.

Що відбувається на Теремках

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що на Теремках у Києві відновили будівництво резервної теплотраси, а територію скверу оточила поліція. Міська влада пояснювала необхідність робіт потребою створити резервне джерело опалення для майже 200 будинків Голосіївського району.

Також Новини.LIVE писав, що на Теремках муніципальна охорона силоміць відтісняла протестувальників від місця робіт. Частина людей лягала на землю, однак охоронці підіймали їх та виносили з території. У "Київтеплоенерго" водночас заявляли, що за зміненим проєктом планують зберегти близько 160 дерев, а видалити орієнтовно десять.