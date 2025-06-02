Закупала термометры с наценкой - разоблачена экс-посадовица в Киеве

Судейский молоток. Фото: freepik

Бывшую чиновницу Деснянской районной администрации будут судить за растрату бюджетных средств. Это произошло во время закупки бесконтактных термометров для школ и садиков.

Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram в понедельник, 2 июня.

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Детали дела

Начальница одного из отделов Управления образования заключила договор с частным обществом во внеконкурсном порядке, приобретя термометры по цене 1500 гривен за единицу. Общая сумма, которую из местного бюджета перечислили поставщику, составила 690 тысяч гривен.

Однако полиция установила, что на момент закупки рыночная стоимость такого термометра составляла около 500 гривен — втрое меньше цены, указанной в договоре. Таким образом, бюджету нанесли ущерб почти полмиллиона гривен.

По факту растраты бюджетных средств женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Дело находится на рассмотрении в суде.

Напомним, что в Киеве, в Днепровском районе, двое сотрудников коммунальных предприятий требовали 340 тысяч гривен за проведение работ по обустройству дороги на территории садового общества. Кроме этого, они настаивали на получении дополнительных 52 тысяч гривен за озеленение прилегающего к частному дому участка.

Также в Киеве разоблачили бывшего руководителя одного из областных управлений Государственной миграционной службы Луганской области, который незаконно начислил себе премии на общую сумму 350 тысяч гривен.