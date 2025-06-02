Закупала термометри "із націнкою" — викрито експосадовицю у Києві

Суддівський молоток. Фото: freepik

Колишню посадовицю Деснянської районної адміністрації судитимуть за розтрату бюджетних коштів. Це сталося під час закупівлі безконтактних термометрів для шкіл та садочків.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram у понеділок, 2 червня.

Реклама

Читайте також:

Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Деталі справи

Начальниця одного з відділів Управління освіти уклала договір із приватним товариством у позаконкурсному порядку, придбавши термометри за ціною 1500 гривень за одиницю. Загальна сума, яку з місцевого бюджету перерахували постачальнику, склала 690 тисяч гривень.

Однак поліція встановила, що на момент закупівлі ринкова вартість такого термометра становила близько 500 гривень — втричі менше за ціну, вказану в договорі. Таким чином, бюджету завдали збитків майже півмільйона гривень.

За фактом розтрати бюджетних коштів жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Справа перебуває на розгляді в суді.

Нагадаємо, що у Києві, у Дніпровському районі, двоє співробітників комунальних підприємств вимагали 340 тисяч гривень за проведення робіт із облаштування дороги на території садового товариства. Окрім цього, вони наполягали на отриманні додаткових 52 тисяч гривень за озеленення прилеглої до приватного будинку ділянки.

Також у Києві викрили колишнього очільника одного з обласних управлінь Державної міграційної служби Луганської області, який незаконно нарахував собі премії на загальну суму 350 тисяч гривень.