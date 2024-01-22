Закупила дорогие овощерезки для укрытия — в Киеве разоблачили чиновницу

Сотрудники полиции. Фото: полиция Киева

Летом прошлого года полиция Киева совместно с СБУ раскрыли преступную деятельность руководителя одного из отделов Днепровской районной администрации. Она обвиняется в крупномасштабной растрате государственных средств, которые предназначались на обустройства укрытий.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В рамках расследования, которое проводилось до предъявления обвинения, выяснилось, что чиновница заключила контракт на приобретение овощерезок по завышенным ценам для использования в пищеблоках бомбоубежищ.

Доказательством этого послужили документы, изъятые у нее в кабинете во время обысков. В результате ее действий Днепровскому районному управлению образования в Киеве был нанесен ущерб на сумму почти 300 тысяч гривен.

Разоблачение чиновницы в Киеве. Фото: полиция Киева

В полиции уточнили, что женщина обвиняется в растрате имущества должностным лицом путем злоупотребления служебным положением

После сбора достаточных улик, досудебное следствие было завершено, и обвинительный акт в отношении обвиняемой направлен в суд. Подозреваемой грозит до восьми лет тюремного заключения.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, что в Кривом Роге полиция разоблачила чиновницу районного совета, которая брала "откаты" за проведение ремонта бомбоубежищ в учебных заведениях города. Женщина была задержана после того, как она получила очередной транш.

Также мы сообщали, что в Киеве во время воздушной тревоги большая часть укрытий закрыты.