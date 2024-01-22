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Закупила дорогі овочерізки для укриття — у Києві викрили чиновницю

22 січня 2024 14:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Закупила дорогі овочерізки для укриття — у Києві викрили чиновницю
Співробітники поліції. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влітку минулого року поліція Києва спільно із СБУ розкрили злочинну діяльність керівника одного з відділів Дніпровської районної адміністрації. Вона звинувачується у великомасштабній розтраті державних коштів, які призначалися на облаштування укриттів.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У рамках розслідування, яке проводилося до висунення звинувачення, з'ясувалося, що чиновниця уклала контракт на придбання овочерізок за завищеними цінами для використання в харчоблоках бомбосховищ.

Доказом цього стали документи, вилучені у неї в кабінеті під час обшуків. Внаслідок її дій Дніпровському районному управлінню освіти в Києві було завдано збитків на суму майже 300 тисяч гривень.

Разоблачение чиновницы в Киеве
Викриття чиновниці у Києві. Фото: поліція Києва

У поліції уточнили, що жінка звинувачується у розтраті майна посадовцем шляхом зловживання службовим становищем

Після збору достатніх доказів досудове слідство було завершено, і обвинувальний акт щодо обвинуваченої направлений до суду. Підозрюваній загрожує до восьми років ув'язнення.

поліція Києва
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліція викрила чиновницю районної ради, яка брала "відкати" за проведення ремонту бомбосховищ у навчальних закладах міста. Жінку було затримано після того, як вона отримала черговий транш.

Також ми повідомляли, що у Києві під час повітряної тривоги більшу частину укриттів закрито.

Київ
правосуддя
викрадення
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поліція
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чиновники
укриття

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