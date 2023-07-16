Закупили песка на 6,5 млн гривен: Кличко прокомментировал пляжный скандал

Мэр Киева Виталий Кличко на конференции по демократическому управлению. Фото: facebook/Виталий Кличко

Еще в июне 2023 года публичное пространство всколыхнула новость о закупках почти 12 тысяч тонн песка для киевских пляжей. Дело в том, что сезон решили, как и в прошлом 2022 году, не открывать. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил зачем нужно подсыпать песок на закрытых пляжах.

Об этом говорилось в интервью на LB.ua.

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Как вокруг песка для пляжей возник скандал?

Еще 18 мая Совет обороны Киева принял решение, согласно которому в городе не будут открывать пляжный сезон, как было в 2022 году. Однако уже в июне на сайте системы Prozorro появилась информация о закупках песка для семи пляжей Киева. Почти 12 тысяч тонн песка будут стоить городу 6,5 млн. гривен. По мнению Виталия Кличко, скандал возник из-за ошибки в оформлении заявки.

"КП "Плесо" объявило о закупке песка на 6,5 млн грн. Торги на "Прозорро" не проведены, по крайней мере, на сайте "Прозорро" есть такая информация. И все бы ничего, но в описании этой заявки значилось, что торги нужны для укрепление береговой линии. Но там написано, что это для обустройства пляжей", — прокомментировал Виталий Кличко.

К тому же, как оказалось для самого политика, возмущение общественности было неожиданностью.

"Информацию об этом скандале я также получил из средств массовой информации, мгновенно задал вопрос профильному заместителю, на который он ответил, что пляжи подсыпают каждый год для того, чтобы держать рельеф", — сказал мэр Киева.

Зачем в Киеве на пляжах досыпают песок?

По словам Виталия Кличко, песок нужен для укрепления береговой линии, если этим не заниматься, могут произойти коррозионные процессы на прибрежных территориях.

"В этом году было очень большое наводнение. Большое количество песка смыто. Чиновники работают в соответствии с регламентом и выполняют те задачи, которые у них прописаны. Когда такая информация начала получать огласку, дали задание ни в коем случае эти деньги не тратить, потому что пляжный сезон закрыт "Но ситуация остается, и нам нужно также поддерживать ландшафт и прибрежную линию. Песок мы постоянно подсыпаем на киевские пляжи", — рассказал политик.

Напомним, недавно Виталий Кличко рассказал, кто на самом деле "виновен" в неэффективной работе департаментов и заместителей.