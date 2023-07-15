Кличко розповів, хто насправді "винен" у неефективній роботі департаментів та заступників

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: скриншот з відео

Київський міський голова Віталій Кличко прокоментував підозри для своїх заступників та столичних департаментів. Він заявив, що за часів президентства Віктора Януковича не було такої навали підозр і всього іншого.

Про це Віталій Кличко говорив в інтерв'ю LB live.

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Підозра заступникам Кличка

У мера столиці є 12 заступників та керівник апарату КМДА. За словами журналістки, з якою спілкувався Кличко, двом з них оголосили офіційну підозру, однак вони продовжують працювати в РДА. Вона запитала у столичного мера, за що заступники отримали підозру.

"Кличка укусити не можуть, то починають розбалансовувати систему управління", — сказав він.

Кличко розповів про ситуацію із заступником голови КМДА Петром Пантелєєвим. За його словами, завод "Радикал", на території якого була велика кількість ртуті, держава продала інвестору, однак він не виконав свої зобов'язання. Єдиний завод переробки ртуті був на тимчасово окупованих територіях. Кличко розповів, що було написано багато листів, щоб ртуть з "Радикала" була перероблена. Столиця вирішила перенести її в зону Чорнобиля. Після цього Пантелєєву оголошують підозру за службову недбалість.

За словами Кличка, якщо хочуть знайти причину для підозри, то знаходять будь-яку.

"Якщо людина зробила правопорушення, у жодному разі захищати не будемо, але якщо ми бачимо, що тут є підстава для того, щоб солдатська причина і воно взагалі нормальним розумом не сприймається, то ми говоримо, що це умисно зроблено для того, щоб на когось "повісити", — сказав мер.

Підозра департаментам

Журналістка каже, що у Кличка є 23 департаменти. У багатьох з них є підозри з різних причин.

Столичний мер розповів, що за часів президентства Віктора Януковича не було такої навали підозр і всього іншого. За його словами, він у жодному разі не хоче нікого захищати, адже люди повинні відповідати за порушення. Кличко наголосив, що справедливість — це дуже важливо.

"Якщо людина виконує свої обов'язки чесно, а їй натягують і хочуть в чомусь звинуватити, це нечесно. І це викликає велике обурення", — зазначив він.

Київський міський голова каже, що за різними джерелами столиця має інформацію, що надано команду всім шукати та знаходити кримінальні справи. Він натякнув, що ці команди силовикам надає керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, проте доказів цьому в інтерв'ю не надав.

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці.

Також ми писали, що київський міський голова Віталій Кличко перевірив, як пройшов капремонт у відділенні екстреної медичної допомоги №18. Медзаклади розташовані в Оболонському районі столиці