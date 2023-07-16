Закупили піску на 6,5 млн гривень: Кличко прокоментував пляжний скандал

Мер Києва Віталій Кличко на конференції з демократичного врядування. Фото: facebook/Віталій Кличко

Ще у червні 2023 року публічний простір сколихнула новина про закупівлі майже 12 тисяч тонн піску для київських пляжів. Справа в тому, що сезон вирішили, як і минулого 2022 року, не відкривати. Тож мер Києва Віталій Кличко пояснив навіщо потрібно підсипати пісок на зачинених пляжах.

Про це йшлося у інтерв'ю на LB.ua.

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Як довкола піску для пляжів виник скандал?

Ще 18 травня Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно якого у місті не відкриватимуть пляжний сезон, так само як було 2022 року. Однак вже у червні на сайті системи Prozorro з'явилася інформація щодо закупівель піску для семи пляжів Києва. Майже 12 тисяч тонн піску кошутуватимуть місту 6,5 млн гривень. На думку Віталія Кличка скандал виник через помилку в оформленні заявки.

"КП "Плесо" оголосило про закупівлю піску на 6,5 млн грн. Торги на "Прозорро" не проведені, принаймні на сайті "Прозорро" є така інформація. І все б нічого, але в описі цієї заявки значилося, що торги потрібні для укріплення берегової лінії. Але там написано, що це для облаштування пляжів", — прокоментував Віталій Кличко.

До того ж, як виявилось для самого політика, обурення громадськості було несподіванкою.

"Інформацію про цей скандал я також отримав із засобів масової інформації, миттєво поставив питання профільному заступнику, на яке він відповів, що пляжі підсипають кожного року для того, щоб тримати рельєф", — сказав мер Києва.

Навіщо у Києві на пляжах досипають пісок?

За словами Віталія Кличка, пісок потрібен для укріплення берегової лінії, якщо цим не займатися, можуть відбутись корозійні процеси на прибережних територіях.

"Цього року була дуже велика повінь. Велика кількість піску змита. Чиновники працюють відповідно до регламенту і виконують ті завдання, які в них прописані. Коли така інформація почала набувати розголосу, дали завдання в жодному разі ці гроші не витрачати, тому що пляжний сезон закритий. Але ситуація залишається, і нам потрібно також підтримувати ландшафт і прибережну лінію. Пісок ми постійно підсипаємо на київські пляжі", — розповів політик.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кличко розповів, хто насправді "винен" у неефективній роботі департаментів та заступників.