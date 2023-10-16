Закупка алкоголя на 100 тысяч гривен: в КГГА рассказали детали тендера

Мероприятие в одном из киевских кластеров. Фото: kyivclasterkrakiv

Коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер" недавно объявило тендер на закупку алкогольных напитков для баров четырех муниципальных кинотеатров. В КГГА ответили, будут ли тратиться на это средства из городского бюджета.

Об этом рассказала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Для чего проводят закупку

Отмечается, что такую закупку проводят за финансы коммунального предприятия, чтобы проводить хозяйственную деятельность, на которую есть лицензия. Бюджетные средства на это тратить не будут.

Как известно, в структуре предприятия работают семь кластеров, а именно:

"Краков",

"Лейпциг",

"Флоренция",

"Имени Т.Г. Шевченко",

"Старт",

"Арт-Братислава",

"Лира".

Объяснение от КГГА

"В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах "Краков", "Лейпциг", "Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко". Поэтому закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений и только для сервисного обслуживания посетителей. Ассортимент указанной продукции пополняется по необходимости и в соответствующих объемах", — объяснили в сообщении.

Также в Киевском культурном кластере отметили, что такой тендер проводится для закупки алкоголя за средства предприятия, а не городского бюджета.

Напомним, ранее мы писали, что Киевский городской совет хочет закупить 20 новых принтеров. На это он планирует потратить 540 тысяч гривен.