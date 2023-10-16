Закупка алкоголя на 100 тысяч гривен: в КГГА рассказали детали тендера
Коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер" недавно объявило тендер на закупку алкогольных напитков для баров четырех муниципальных кинотеатров. В КГГА ответили, будут ли тратиться на это средства из городского бюджета.
Об этом рассказала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Для чего проводят закупку
Отмечается, что такую закупку проводят за финансы коммунального предприятия, чтобы проводить хозяйственную деятельность, на которую есть лицензия. Бюджетные средства на это тратить не будут.
Как известно, в структуре предприятия работают семь кластеров, а именно:
- "Краков",
- "Лейпциг",
- "Флоренция",
- "Имени Т.Г. Шевченко",
- "Старт",
- "Арт-Братислава",
- "Лира".
Объяснение от КГГА
"В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах "Краков", "Лейпциг", "Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко". Поэтому закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений и только для сервисного обслуживания посетителей. Ассортимент указанной продукции пополняется по необходимости и в соответствующих объемах", — объяснили в сообщении.
Также в Киевском культурном кластере отметили, что такой тендер проводится для закупки алкоголя за средства предприятия, а не городского бюджета.
Напомним, ранее мы писали, что Киевский городской совет хочет закупить 20 новых принтеров. На это он планирует потратить 540 тысяч гривен.
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