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Закупка алкоголя на 100 тысяч гривен: в КГГА рассказали детали тендера

16 октября 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Закупка алкоголя на 100 тысяч гривен: в КГГА рассказали детали тендера
Мероприятие в одном из киевских кластеров. Фото: kyivclasterkrakiv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Коммунальное предприятие "Киевский культурный кластер" недавно объявило тендер на закупку алкогольных напитков для баров четырех муниципальных кинотеатров. В КГГА ответили, будут ли тратиться на это средства из городского бюджета.

Об этом рассказала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Для чего проводят закупку

Отмечается, что такую закупку проводят за финансы коммунального предприятия, чтобы проводить хозяйственную деятельность, на которую есть лицензия. Бюджетные средства на это тратить не будут.

Как известно, в структуре предприятия работают семь кластеров, а именно:

  • "Краков",
  • "Лейпциг",
  • "Флоренция",
  • "Имени Т.Г. Шевченко",
  • "Старт",
  • "Арт-Братислава",
  • "Лира".

Объяснение от КГГА

"В четырех барах, работающих при коммунальных кинотеатрах, осуществляется продажа алкогольных напитков в рамках официального лицензирования. Речь идет о барах в кластерах "Краков", "Лейпциг", "Флоренция" и "Имени Т.Г. Шевченко". Поэтому закупка алкогольных напитков осуществляется исключительно для указанных заведений и только для сервисного обслуживания посетителей. Ассортимент указанной продукции пополняется по необходимости и в соответствующих объемах", — объяснили в сообщении.

Также в Киевском культурном кластере отметили, что такой тендер проводится для закупки алкоголя за средства предприятия, а не городского бюджета.

Напомним, ранее мы писали, что Киевский городской совет хочет закупить 20 новых принтеров. На это он планирует потратить 540 тысяч гривен.

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