Закупівля алкоголю на 100 тисяч гривень: у КМДА розповіли деталі тендеру
Комунальне підприємтсво "Київський культурний кластер" нещодавно оголосило тендер на закупівлю алкогольних напоїв для барів чотирьох муніципальних кінотеатрів. У КМДА відповіли, чи будуть витрачатися на це кошти з міського бюджету.
Про це розповіла пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Для чого проводять закупівлю
Зазначається, що таку закупівлю проводять за фінанси комунального підприємства, аби проводити господарську діяльність, на яку є ліцензія. Бюджетні кошти на це витрачати не будуть.
Як відомо, у структурі підприємства працюють сім кластерів, а саме:
- "Краків",
- "Лейпциг",
- "Флоренція",
- "Імені Т.Г. Шевченка",
- "Старт",
- "Арт-Братислава",
- "Ліра".
Пояснення від КМДА
"У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах, здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Йдеться про бари у кластерах "Краків", "Лейпциг", "Флоренція" та "Імені Т.Г. Шевченка". Тому закупівля алкогольних напоїв здійснюється винятково для зазначених закладів і лише для сервісного обслуговування відвідувачів. Асортимент вказаної продукції поповнюється в разі потреби та у відповідних обсягах", — пояснили у повідомленні.
Також у "Київському культурному кластері" зауважили, що такий тендер проводиться для закупівлі алкоголю за кошти підприємства, а не міського бюджету.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська рада хоче закупити 20 нових принтерів. На це вона планує витратити 540 тисяч гривень.
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