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Закупівля алкоголю на 100 тисяч гривень: у КМДА розповіли деталі тендеру

16 жовтня 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Закупівля алкоголю на 100 тисяч гривень: у КМДА розповіли деталі тендеру
Захід в одному з київських кластерів. Фото: kyivclasterkrakiv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Комунальне підприємтсво "Київський культурний кластер" нещодавно оголосило тендер на закупівлю алкогольних напоїв для барів чотирьох муніципальних кінотеатрів. У КМДА відповіли, чи будуть витрачатися на це кошти з міського бюджету.

Про це розповіла пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Для чого проводять закупівлю

Зазначається, що таку закупівлю проводять за фінанси комунального підприємства, аби проводити господарську діяльність, на яку є ліцензія. Бюджетні кошти на це витрачати не будуть.

Як відомо, у структурі підприємства працюють сім кластерів, а саме:

  • "Краків",
  • "Лейпциг",
  • "Флоренція",
  • "Імені Т.Г. Шевченка",
  • "Старт",
  • "Арт-Братислава",
  • "Ліра".

Пояснення від КМДА

"У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах, здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Йдеться про бари у кластерах "Краків", "Лейпциг", "Флоренція" та "Імені Т.Г. Шевченка". Тому закупівля алкогольних напоїв здійснюється винятково для зазначених закладів і лише для сервісного обслуговування відвідувачів. Асортимент вказаної продукції поповнюється в разі потреби та у відповідних обсягах", — пояснили у повідомленні.

Також у "Київському культурному кластері" зауважили, що такий тендер проводиться для закупівлі алкоголю за кошти підприємства, а не міського бюджету. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська рада хоче закупити 20 нових принтерів. На це вона планує витратити 540 тисяч гривень.

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