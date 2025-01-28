Закупка некачественной соли в Киеве — новые детали от прокуратуры

Закупленая некачественная соль. Фото:t.me/kyiv_pro_office

В Киеве чиновника коммунального предприятия "ШЕУ Подольского района" подозревают в служебной халатности повлекшей тяжкие последствия. Он закупил ненадлежащую дорожную соль, что привело к убыткам в столичном бюджете.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, 28 января.

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Следствие установило, что в декабре 202 года КП ДЭУ и подрядная организация заключили договор о закупке каменной соли. Однако, закупленная соль не соответствовала нужным требование и была закуплена по завышенной стоимости.

"Как следствие, приобретение некачественной соли по завышенной стоимости повлекло убытки бюджета столицы на сумму более 5,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в суд уже направили обвинительный акт в отношении начальника участка, который не проконтролировал должным образом, какую именно соль поставило предприятие. А чиновника КП "ШЕУ Подольского района" подозревают в служебной халатности.

Напомним, 10 января полиция сообщила, что в Киеве чиновник переплатил почти миллион грн на закупке соли. Ему сообщили о подозрении.

Уже 27 января в прокуратуре заявили, что будут судить чиновницу коммунального предприятия "ДЭУ Святошинского района", которая причастна к закупке некачественной дорожной соли. Ее действия привели к ущербу в столичном бюджете на 11 млн грн.