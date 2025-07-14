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Главная Киев Закупал оборудование за миллионы — в Киеве задержали чиновника

Закупал оборудование за миллионы — в Киеве задержали чиновника

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 12:23
Чиновник Киевпастранса переплачивал миллионы на закупках
Задержанный чиновник "Киевпастранса". Фото: t.me/kyiv_pro_office

Чиновник КП "Киевпастранс" закупал для предприятия железнодорожное оборудование, переплатив 1,1 млн гривен. Сейчас подозреваемого задержали.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 14 июля.

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Чиновник Киевпастранса переплачивал миллионы на закупках

Правоохранители установили, что "Киевпастранс" закупал железнодорожное оборудование. Согласно условиям договора, поставщику заплатили почти 5 млн грн. Однако эксперты установили, что стоимость приобретенного оборудования была завышена более чем на 1,1 млн гривен.

В то же время чиновник КП, который был ответственен за эту закупку, не проверил рыночную стоимость товара и обеспечил его оплату.

Так, чиновнику "Киевпастранса" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного в условиях военного положения и в особо крупных размерах. Обвиняемого задержали, и сейчас он находится под стражей.

Напомним, недавно подозрение получил чиновник КГГА, который за "копейки" присвоил здание в центре столицы. Речь идет о нежилом помещении площадью 327,2 кв. метра на улице Тарасовской.

Также мы писали, что в Киеве задержали чиновницу Шевченковской РГА, которая присвоила более 1 млн гривен на закупках. Она закупала модульные блоки систем отопления по значительно завышенным ценам.

коррупция деньги чиновники прокуратура Киевпастранс закупки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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