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Остались только копыта — в Киеве завершили демонтаж памятника Щорсу

9 декабря 2023 14:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Остались только копыта — в Киеве завершили демонтаж памятника Щорсу
Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что специалисты КП "Київблагоустрій" работали над демонтажем семитонной конструкции в течение шести часов.

Там объяснили, что это технически сложные работы, поэтому к ним привлекли разную тяжелую технику.

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Процесс демонтажа памятника. Фото: КГГА

Чтобы демонтировать сложную конструкцию монумента, на бульваре Тараса Шевченко частично перекрывали движение.

"Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение на центральных улицах города", — говорится в сообщении.

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Демонтированный памятник Щорсу. Фото: КГГА

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

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Скриншот поста КГГА

Ранее мы писали, что в Киеве утром 9 декабря коммунальщики приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу. В преддверии начала демонтажа с него был снят охранный статус.

Также напомним, что 6 декабря в Киеве торжественно открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Его расстреляли оккупанты после того, как он произнес: "Слава Украине!"

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