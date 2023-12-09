Остались только копыта — в Киеве завершили демонтаж памятника Щорсу

Демонтаж памятника Николаю Щорсу в Киеве. Фото: КГГА

В центре Киева завершили снос памятника советскому деятелю Николаю Щорсу. В процессе чего скульптуре пришлось отрезать копыта.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Памятник Щорсу в Киеве снесли 9 декабря

Отмечается, что специалисты КП "Київблагоустрій" работали над демонтажем семитонной конструкции в течение шести часов.

Там объяснили, что это технически сложные работы, поэтому к ним привлекли разную тяжелую технику.

Процесс демонтажа памятника. Фото: КГГА

Чтобы демонтировать сложную конструкцию монумента, на бульваре Тараса Шевченко частично перекрывали движение.

"Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение на центральных улицах города", — говорится в сообщении.

Демонтированный памятник Щорсу. Фото: КГГА

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Скриншот поста КГГА

Ранее мы писали, что в Киеве утром 9 декабря коммунальщики приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу. В преддверии начала демонтажа с него был снят охранный статус.

Также напомним, что 6 декабря в Киеве торжественно открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Его расстреляли оккупанты после того, как он произнес: "Слава Украине!"