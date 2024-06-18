Перестрелка в Шевченковском районе Киева 18 июня – начато расследование

Место перестрелки. Фото: Киевская городская прокуратура

В Шевченковском районе Киеве во вторник, 18 июня, произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Правоохранители начали досудебное расследование инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

Читайте также:

Попытка убийства гражданина Казахстана в Киеве 18 июня

По предварительной информации правоохранителей, неизвестный мужчина с пистолетом в руках подбежал к автомобилю, где находился Сайдыков с женой и произвел в него выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия, жена потерпевшего не пострадала.

"Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где проживают супруги", — уточнили в Офисе Генпрокурора.

Как известно, пара журналистов проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. После покушения Сайдыкова госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Столичные правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего, начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее полиция Киева сообщала о перестрелке в Шевченковском районе города.

Позже супруга потерпевшего Наталья Садыкова рассказала детали покушения. По ее словам, неизвестный выстрелил в ее мужа возле собственного дома, когда они сидели в автомобиле.