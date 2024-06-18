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Покушение на казахского журналиста в Киеве — прокуратура начала расследование

18 июня 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Перестрелка в Шевченковском районе Киева 18 июня – начато расследование
Место перестрелки. Фото: Киевская городская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Шевченковском районе Киеве во вторник, 18 июня, произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Правоохранители начали досудебное расследование инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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По предварительной информации правоохранителей, неизвестный мужчина с пистолетом в руках подбежал к автомобилю, где находился Сайдыков с женой и произвел в него выстрел. Злоумышленник скрылся с места происшествия, жена потерпевшего не пострадала.

"Покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где проживают супруги", — уточнили в Офисе Генпрокурора.

Как известно, пара журналистов проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. После покушения Сайдыкова госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Столичные правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего, начато досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее полиция Киева сообщала о перестрелке в Шевченковском районе города.

Позже супруга потерпевшего Наталья Садыкова рассказала детали покушения. По ее словам, неизвестный выстрелил в ее мужа возле собственного дома, когда они сидели в автомобиле.

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Киев
стрельба
Казахстан
Офис генерального прокурора

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