Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 1 октября от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 1 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о первых заморозках до -3 °С ночью. В то же время днем температура воздуха резко повысится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 1 октября

Осадков в течение суток синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Погода в Украине 1 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +1...+6 °С , заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С , днём +14...+19 °С ;

, заморозки на поверхности почвы , днём ; в Киеве ночью +4...+9 °С, днём +16...+18 °С.

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Как писали Новини.LIVE, 30 сентября во время очередного российского обстрела было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Специалисты смогут оценить техническое состояние станции после стабилизации ситуации с безопасностью.

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