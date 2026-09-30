Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 1 октября от Укргидрометцентра

Заморозки до -3 °С: прогноз погоды на Киевщине на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 1 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о первых заморозках до -3 °С ночью. В то же время днем температура воздуха резко повысится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 1 октября
Осадков в течение суток синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +1...+6 °С, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С, днём +14...+19 °С;
- в Киеве ночью +4...+9 °С, днём +16...+18 °С.
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Как писали Новини.LIVE, 30 сентября во время очередного российского обстрела было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Специалисты смогут оценить техническое состояние станции после стабилизации ситуации с безопасностью.
А пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что в результате российского обстрела 30 сентября погибли два человека. Последствия российского обстрела зафиксированы в нескольких районах города.