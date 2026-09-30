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Главная Киев Заморозки до -3 °С: прогноз погоды на Киевщине на завтра

Заморозки до -3 °С: прогноз погоды на Киевщине на завтра

Ua ru
30 сентября 2026 17:40
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 1 октября от Укргидрометцентра
Женщина идет по улице Киева. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 1 октября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о первых заморозках до -3 °С ночью. В то же время днем температура воздуха резко повысится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 1 октября

Осадков в течение суток синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня
Погода в Украине 1 октября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +1...+6 °С, заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С, днём +14...+19 °С;
  • в Киеве ночью +4...+9 °С, днём +16...+18 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 30 сентября во время очередного российского обстрела было повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС. Специалисты смогут оценить техническое состояние станции после стабилизации ситуации с безопасностью.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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