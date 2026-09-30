Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 1 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про перші заморозки до -3 °С вночі. Водночас вдень температура повітря стрімко зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 1 жовтня

Опадів упродовж доби синоптики не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 1 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київщині вночі +1...+6 °С , заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С , вдень +14...+19 °С ;

, заморозки на поверхні ґрунту , вдень ; у Києві вночі +4...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

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Як писали Новини.LIVE, 30 вересня під час чергового російського обстрілу зазнало пошкоджень генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Фахівці зможуть оцінити технічний стан станції після стабілізації безпекової ситуації.

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