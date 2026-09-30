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Головна Київ Заморозки до -3 °С: прогноз погоди на Київщині на завтра

Заморозки до -3 °С: прогноз погоди на Київщині на завтра

Ua ru
30 вересня 2026 17:40
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею Києва. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 1 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про перші заморозки до -3 °С вночі. Водночас вдень температура повітря стрімко зросте.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 1 жовтня

Опадів упродовж доби синоптики не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня
Погода в Україні 1 жовтня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київщині вночі +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +14...+19 °С;
  • у Києві вночі +4...+9 °С, вдень +16...+18 °С.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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