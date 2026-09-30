Прогноз погоди в Києві та області на завтра 1 жовтня від Укргідрометцентру

Заморозки до -3 °С: прогноз погоди на Київщині на завтра
Погода в Києві та області завтра, 1 жовтня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про перші заморозки до -3 °С вночі. Водночас вдень температура повітря стрімко зросте.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 1 жовтня
Опадів упродовж доби синоптики не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київщині вночі +1...+6 °С, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С, вдень +14...+19 °С;
- у Києві вночі +4...+9 °С, вдень +16...+18 °С.
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А речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що внаслідок російського обстрілу 30 вересня загинули двоє людей. Наслідки російського обстрілу зафіксовано в декількох районах міста.