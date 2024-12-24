В Киеве мужчину задержали за запуск фейерверков из окна многоэтажки

Запускал фейерверки из окна — в Киеве задержали правонарушителя
В Киеве 43-летний мужчина в Подольском районе запускал фейерверки из окна многоэтажки. Его уже задержали правоохранители.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 24 декабря.
Фейерверки из окна
"Нарушителем оказался 43-летний житель дома на проспекте Порика, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант вел себя агрессивно, а свои действия объяснил, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину и изъяли в его квартире вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступлению.
Начато уголовное производство по факту хулиганских действий.
Напомним, в Киеве судили мужчину, который через интернет сбывал гранатометы и отправлял их по почте покупателям.
Ранее в Киеве двое мужчин, представляясь бывшими военными ВСУ, просили у людей деньги. С ними провели разъяснительную беседу.
Читайте Новини.LIVE!