Заработок на мемориале для героев: на Киевщине разоблачили растрату госсредств

Объявлении подозрения обвиняемым. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили вероятную схему растраты бюджетных средств, выделенных на строительство мемориала погибшим защитникам в Ирпене Киевской области. Следствие установило завышение стоимости материалов и переплату на миллионы гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

В Ирпене разоблачили схему по хищению средств для мемориала

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры расследуется дело о возможном хищении бюджетных средств при строительстве мемориала "Аллея Памяти Защитников Украины" в Ирпене.

О подозрении сообщено трем лицам — представителю частного общества, уполномоченному лицу по публичным закупкам и бывшему заместителю городского головы Ирпеня.

По данным следствия, должностные лица городского совета в сговоре с представителями бизнеса организовали закупку с заранее определенным победителем. Условия тендера были сформированы так, чтобы устранить конкуренцию, что фактически нарушило законодательство о публичных закупках.

Единственным участником торгов стало общество, которое поставило для мемориала 75 надгробных памятников. Следователи установили, что эти изделия закупались в Китае примерно по 12 тысяч гривен за единицу, тогда как бюджету их поставляли почти по 80 тысяч гривен каждый.

В результате за работы было уплачено около 6 миллионов гривен, а сумма вероятной переплаты превысила 2,8 миллиона гривен.

Досудебное расследование продолжается по статье о растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Правоохранители устанавливают всех причастных и обстоятельства реализации схемы.

