Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заробіток на меморіалі для героїв: на Київщині викрили розтрату держкоштів

Заробіток на меморіалі для героїв: на Київщині викрили розтрату держкоштів

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 17:05
Оголошенні підозри обвинуваченим. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу загиблим захисникам в Ірпені на Київщині. Слідство встановило завищення вартості матеріалів і переплату на мільйони гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора.

У Ірпені викрили схему з розкрадання коштів для меморіалу

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується справа щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва меморіалу "Алея Пам'яті Захисників України" в Ірпені.

Про підозру повідомлено трьом особам — представнику приватного товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці міського голови Ірпеня.

За даними слідства, посадові особи міської ради у змові з представниками бізнесу організували закупівлю з наперед визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані так, щоб усунути конкуренцію, що фактично порушило законодавство про публічні закупівлі.

Єдиним учасником торгів стало товариство, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам'ятників. Слідчі встановили, що ці вироби закуповувалися в Китаї приблизно по 12 тисяч гривень за одиницю, тоді як бюджету їх постачали майже по 80 тисяч гривень кожен.

У результаті за роботи було сплачено близько 6 мільйонів гривень, а сума ймовірної переплати перевищила 2,8 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває за статтею про розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та обставини реалізації схеми.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київщині викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивне оформлення медичних послуг. За даними слідства, організатори могли незаконно отримати 13,4 млн грн із коштів НСЗУ.

Окремо у Києві через службову недбалість було незаконно приватизовано приміщення площею 575 кв. м. Унаслідок цього громада втратила майно та недоотримала орендні платежі, а підозру отримав директор одного з департаментів КМДА.

корупція меморіал Ірпінь
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації