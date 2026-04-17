Заробіток на меморіалі для героїв: на Київщині викрили розтрату держкоштів

Оголошенні підозри обвинуваченим.

Правоохоронці викрили ймовірну схему розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу загиблим захисникам в Ірпені на Київщині. Слідство встановило завищення вартості матеріалів і переплату на мільйони гривень.

У Ірпені викрили схему з розкрадання коштів для меморіалу

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується справа щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва меморіалу "Алея Пам'яті Захисників України" в Ірпені.

Про підозру повідомлено трьом особам — представнику приватного товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці міського голови Ірпеня.

За даними слідства, посадові особи міської ради у змові з представниками бізнесу організували закупівлю з наперед визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані так, щоб усунути конкуренцію, що фактично порушило законодавство про публічні закупівлі.

Читайте також:

Єдиним учасником торгів стало товариство, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам'ятників. Слідчі встановили, що ці вироби закуповувалися в Китаї приблизно по 12 тисяч гривень за одиницю, тоді як бюджету їх постачали майже по 80 тисяч гривень кожен.

У результаті за роботи було сплачено близько 6 мільйонів гривень, а сума ймовірної переплати перевищила 2,8 мільйона гривень.

Досудове розслідування триває за статтею про розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та обставини реалізації схеми.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київщині викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів через фіктивне оформлення медичних послуг. За даними слідства, організатори могли незаконно отримати 13,4 млн грн із коштів НСЗУ.

Окремо у Києві через службову недбалість було незаконно приватизовано приміщення площею 575 кв. м. Унаслідок цього громада втратила майно та недоотримала орендні платежі, а підозру отримав директор одного з департаментів КМДА.