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Зарезал ножом соседа — в Киеве полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

28 марта 2024 10:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Зарезал ножом соседа — в Киеве полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении
В Киеве пьяный мужчина зарезал ножом соседа. Фото: t.me/gunpKyiv
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В многоэтажке в Дарницком районе Киева произошло убийство. Там мужчина зарезал своего соседа.

Об этом в среду, 27 марта, сообщили в Полиции Киева.

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Подробности преступления

Мужчины поконфликтовали во время распития алкогольных напитков. В результате 43-летний сосед, которого хозяева квартиры пригласили в гости, ударил своего соперника кухонным ножом в грудь. От тяжелого ранения 41-летний владелец жилья погиб на месте.

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Скриншот сообщения Полиции Киева

Полицейские изъяли орудие преступления, задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве.

Зарезал ножом соседа — в Киеве полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении - фото 2
В Киеве пьяный мужчина зарезал ножом соседа. Фото: t.me/gunpKyiv

За совершенное убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепровском районе Киева отец во время застолья поругался с сыном и нанес ему смертельное ранение. После совершения убийства мужчина, чтобы скрыть свое преступление, расчленил тело парня в ванной и замуровал останки в собственном гараже.

Ранее прокуроры идентифицировали офицера российской Нацгвардии, который в феврале 2022 года расстреливал гражданские автомобили в Гостомеле Киевской области.

Киев
убийство
полиция
преступление

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