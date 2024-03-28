Зарезал ножом соседа — в Киеве полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении

В Киеве пьяный мужчина зарезал ножом соседа. Фото: t.me/gunpKyiv

В многоэтажке в Дарницком районе Киева произошло убийство. Там мужчина зарезал своего соседа.

Об этом в среду, 27 марта, сообщили в Полиции Киева.

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Подробности преступления

Мужчины поконфликтовали во время распития алкогольных напитков. В результате 43-летний сосед, которого хозяева квартиры пригласили в гости, ударил своего соперника кухонным ножом в грудь. От тяжелого ранения 41-летний владелец жилья погиб на месте.

Скриншот сообщения Полиции Киева

Полицейские изъяли орудие преступления, задержали фигуранта и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве.

В Киеве пьяный мужчина зарезал ножом соседа. Фото: t.me/gunpKyiv

За совершенное убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепровском районе Киева отец во время застолья поругался с сыном и нанес ему смертельное ранение. После совершения убийства мужчина, чтобы скрыть свое преступление, расчленил тело парня в ванной и замуровал останки в собственном гараже.

Ранее прокуроры идентифицировали офицера российской Нацгвардии, который в феврале 2022 года расстреливал гражданские автомобили в Гостомеле Киевской области.