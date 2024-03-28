Зарізав ножем сусіда — у Києві поліція затримала підозрюваного у тяжкому злочині

У Києві п'яний чоловік зарізав ножем сусіда. Фото: t.me/gunpKyiv

У багатоповерхівці а Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Там чоловік зарізав свого сусіда.

Про це в середу, 27 березня, повідомили в Поліції Києва.

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Подробиці злочину

Чоловіки поконфліктували під час розпивання алкогольних напоїв. Внаслідок чого 43-річний сусід, якого господарі квартири запросили в гості, вдарив свого суперника кухонним ножем у груди. Від тяжкого поранення 41-річний власник оселі загинув на місці.

Скриншот повідомлення Поліції Києва

Поліцейські вилучили знаряддя злочину, затримали фігуранта та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.

У Києві п'яний чоловік зарізав ножем сусіда. Фото: t.me/gunpKyiv

За вчинене вбивці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва батько під час застілля посварився із сином та наніс йому смертельне поранення. Після скоєння вбивства чоловік, аби приховати свій злочин, розчленував тіло хлопця у ванній кімнаті та замурував останки у власному гаражі.

Раніше прокурори ідентифікували офіцера російської Нацгвардії, який у лютому 2022 року розстрілював цивільні автомобілі в Гостомелі Київської області.