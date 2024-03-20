Офіс генпрокурора ідентифікував офіцера Нацгвардії РФ, який стріляв в авто з людьми в Гостомелі
Офіс генпрокурора ідентифікував офіцера Нацгвардії Росії, який брав участь у розстрілі цивільних автомобілів у Гостомелі Київської області. Йому оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомила пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram у середу, 20 березня.
Розстріл авто з людьми в Гостомелі
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, в тимчасово окупованому Гостомелі підозрюваний та його співслуживці отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення.
В Офісі генпрокурора розповіли, що 25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, окупант без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча. Водій отримав численні вогнепальні поранення. На щастя, йому вдалось врятуватись.
Загалом російські загарбники загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі. Внаслідок цього вбито 11 мирних жителів, а 15 — поранено.
Нагадаємо, у Київській області засудили самопроголошеного голову Димерської об'єднаної територіальної громади під час російської окупації. Суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.
Також співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.
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