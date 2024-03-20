Офіс генпрокурора ідентифікував офіцера Нацгвардії РФ, який стріляв в авто з людьми в Гостомелі

Російські окупанти розстрілюють цивільний автомобіль в Гостомелі. Фото: скриншот з відео

Офіс генпрокурора ідентифікував офіцера Нацгвардії Росії, який брав участь у розстрілі цивільних автомобілів у Гостомелі Київської області. Йому оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Офіс генпрокурора у Telegram у середу, 20 березня.

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"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Офіцер Нацгвардії РФ, який брав участь у розстрілі цивільних авто в Гостомелі. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, в тимчасово окупованому Гостомелі підозрюваний та його співслуживці отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення.

В Офісі генпрокурора розповіли, що 25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, окупант без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча. Водій отримав численні вогнепальні поранення. На щастя, йому вдалось врятуватись.

Загалом російські загарбники загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі. Внаслідок цього вбито 11 мирних жителів, а 15 — поранено.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області засудили самопроголошеного голову Димерської об'єднаної територіальної громади під час російської окупації. Суд призначив йому покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

Також співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.