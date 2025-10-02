Чиновника Голосеевской РГА подозревают в хищении 1 млн гривен — прокуратура

Нажился на ремонте укрытия — в Киеве чиновник получил подозрение
В Киеве начальника управления строительства Голосеевской РГА подозревают в хищении почти миллиона гривен бюджетных средств. По версии следствия, он утвердил завышенные объемы работ по капитальному ремонту укрытия.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 2 октября.
Чиновнику Голосеевской РГА объявили о подозрении
Начальнику управления строительства Голосеевской райгосадминистрации инкриминируют внесение ложных данных в официальные документы и завладение бюджетными средствами при ремонте паркинга, который используется как укрытие.
По данным следствия, чиновник способствовал победе подконтрольного предприятия в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту. После завершения работ подрядчик внес в акты заведомо завышенные объемы выполненного, а руководитель управления утвердил их. В результате общество получило полную оплату, а столичный бюджет понес убытки на сумму почти 1 млн гривен.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи проверяют возможную причастность других должностных лиц Голосеевской РГА к схеме хищения.
Напомним, начальница отдела Управления образования Днепровской РГА Ольга Дроздова сбежала за границу после объявления ей подозрения. Чиновницу обвиняют в закупке овощерезок для укрытий.
А также мы сообщали, что руководителю аппарата КГГА объявили о подозрении. Ему инкриминируют незаконное пересечение границы во время войны.
Читайте Новини.LIVE!