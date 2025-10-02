Відео
Заробив на ремонті укриття — у Києві посадовець отримав підозру

Заробив на ремонті укриття — у Києві посадовець отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:43
Посадовця Голосіївської РДА підозрюють у розкраданні 1 млн гривень — прокуратура
Працівники прокуратури оголосили про підозру посадовцю. Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві начальника управління будівництва Голосіївської РДА підозрюють у розкраданні майже мільйона гривень бюджетних коштів. За версією слідства, він затвердив завищені обсяги робіт із капітального ремонту укриття.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 2 жовтня.

Читайте також:

Посадовцю Голосіївської РДА оголосили про підозру

Начальнику управління будівництва Голосіївської райдержадміністрації інкримінують внесення неправдивих даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами під час ремонту паркінгу, що використовується як укриття.

Посадовцю Голосіївської РДА оголосили про підозру
Прокуратура веде слідство. Фото: kyiv.gp.gov.ua

За даними слідства, посадовець сприяв перемозі підконтрольного підприємства у тендері на виконання робіт із капітального ремонту. Після завершення робіт підрядник вніс до актів завідомо завищені обсяги виконаного, а керівник управління затвердив їх. У результаті товариство отримало повну оплату, а столичний бюджет зазнав збитків на суму майже 1 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі перевіряють можливу причетність інших посадовців Голосіївської РДА до схеми розкрадання.

Нагадаємо, начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольга Дроздова втекла за кордон після оголошення їй підозри. Чиновницю обвинувачують у закупівлі овочерізок для укриттів.

А також ми повідомляли, що керівнику апарату КМДА оголосили про підозру. Йому інкримінують незаконний перетин кордону під час війни.

держбюджет ремонт прокуратура підозра укриття Голосіївський район
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
