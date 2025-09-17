Дело об овощерезках — прокуратура просит о розыске Ольги Дроздовой

Подозреваемая Ольга Дроздова. Фото: gazeta.ua

Правоохранители будут ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской районной государственной администрации Ольги Дроздовой. Ее обвиняют по делу о закупке овощерезок и стульев для укрытий.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 17 сентября.

Где подозреваемая чиновница

В прокуратуре рассказали, что 16 сентября в Днепровском районном суде Киева должно было состояться очередное судебное заседание по обвинению чиновницы в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок и стульев для школьных укрытий.

Однако обвиняемая снова не явилась на судебное заседание. Вместо этого она подала ходатайство, где сообщила, что выехала в Турцию на лечение и из-за опасений за свою жизнь из-за войны. Поэтому, она хочет участвовать в судебных заседаниях через видеосвязь. Также известно, что женщина предоставила в суд договор аренды жилья в Анталии на год.

Что известно о деле

Отмечается, что дело направлено в Днепровский районный суд Киева 19 января 2024 года. Обвиняемая и раньше не появлялась на судебные заседания, объясняя это тем, что якобы находилась на лечении. Известно, что во время последнего судебного заседания прокурор просил применить к ней принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому в следующем судебном заседании прокурор заявит ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и ее аресте.

"Эта же начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в уголовном производстве по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях. Ей было вручено ходатайство об избрании меры пресечения на 18 августа 2025 года. В настоящее время известно, что женщина выехала из Украины за день до даты судебного заседания", — говорится в сообщении.

Поскольку на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседание, где ей должны были избирать меру пресечения, подозреваемая не пришла, ссылаясь на болезнь, 26 августа 2025 года в этом уголовном производстве принято решение о ее объявлении в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой для ее привода в суд.

В прокуратуре не назвали имени подозреваемой, однако СМИ сообщают, что речь идет об Ольге Дроздовой.

Напомним, ранее глава Соломенской РГА Киеве резко раскритиковал качество укрытий в районе. Он убежден, что хранилища нужно строить так, чтобы они действительно могли выполнять свою функцию и не нуждались в переработке.

В то же время председатель Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что один из районов столицы практически не имеет достаточного количества укрытий.