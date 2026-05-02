Захист від ударів: на Святошино налічується 463 укриття

Діти спускаються до укриття. Фото: УНІАН

Очільник Святошинської районної державної адміністрації Києва Георгій Зантарая зазначив, що у районі налічується 463 укриття. За його словами, рівень покриття 107%. Зокрема, до кінця року планують завершити будівництво трьох радіаційних укриттів.

Про це Георгій Зантарая розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Укриття в Святошинському районі Києва

"Загалом у нас 463 укриття в районі, 68 – це бомбосховища. В цьому році у нас заплановано ремонт в 13 підвальних приміщеннях, це найпростіші укриття. Загалом, за статистикою, покриття району для того, щоб люди могли себе почувати безпечно, це 107%", — зазначив Зантарая.

Він розповів, що наприкінці минулого року було завершено будівництво трьох протирадіаційних укриттів, які розташовані в закладах освіти. Одне зі сховищ на 2400 квадратних метрів. Зантарая каже, що це підземна школа, де одночасно можуть перебувати 1200 людей.

"Таких у нас три, два трішки менше, але теж від 800 до 1200 людей. До кінця цього року ми плануємо завершити будівництво ще трьох протирадіаційних укриттів", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Георгія Зантараю, будівництво одного протирадіаційного укриття в Києві коштує близько 120 млн грн. Він також повідомив, що майже в усіх дитячих садочках є сховище або воно розташоване поруч.

Раніше журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має одне з укриттів на Лівому березі Києва. Зокрема, там зафіксували неналежні умови.