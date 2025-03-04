Состоялось первое заседание группы "Прозрачность и подотчетность" в Киеве

Заседание в Киеве. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Сегодня, 4 марта, в Киеве состоялось первое заседание группы "Прозрачность и подотчетность". Во время встречи основным стал вопрос борьбы с "туалетными схемами".

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram во вторник, 4 марта.

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Отмечается, что КГВА, РГА, представители Минюста, Национальной полиции, СБУ, Офиса противодействия рейдерству, прокуратуры, городской власти приняли участие в общественном слушании типичных кейсов и путей их решения. Это впервые в таком составе рассматриваются вопросы, важные для столицы.

Как отметил начальник КГВА, важно то, что общество получило на заседании право голоса и выражало позицию.

Кроме того, высказать свои мысли смогли и депутаты Киевсовета как от большинства, так и от оппозиции. Как рассказал Ткаченко, во время заседания были и эмоциональные моменты, но в целом все демонстрировали желание работать в конструктивном ключе.

"Мы приняли решение подготовить, каждый на своем уровне, четкие и действенные способы борьбы с земельными сделками. Есть необходимость вносить изменения в регламент Киевсовета, а есть необходимость изменений в законодательство. Следующее заседание будет опираться на предоставленные предложения", — сообщил глава КГВА.

А также добавил, что благодаря публичности и работе эта проблема выведена на повестку дня.

"И я вообще не представляю, как теперь можно дать задний ход в таких вопросах. Все скорее будут искать конструктивного, прозрачного и законного сотрудничества. И это достижение. Я приветствую готовность департаментов, занимающихся аудитом и антикоррупцией Киева, приобщиться к скринингу вопросов и процедур, связанных с передачей коммунальной земли", — резюмировал начальник КГВА.

Напомним, что во вторник, 4 марта, издание Reuters снова запустило прямую трансляцию из центра Киева. КГВА обратилась в правоохранительные органы по этому поводу.

Ранее, в феврале британское агентство Reuters также запускало трансляцию с Майдана Независимости в Киеве. Камера была установлена на гостинице "Украина", но разрешения на прямой эфир издание не получало.