У Києві переглянули алгоритм руху транспорту у повітряну тривогу

Засідання робочої групи. Фото: КМВА

У Києві відбулося засідання робочої групи, присвячене перегляду рішення щодо руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Захід був організований за дорученням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА в Telegram у четвер, 27 лютого.

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Що відомо про новий алгоритм руху транспорту у повітряну тривогу

Під час обговорення учасники остаточно узгодили пропозиції, які надійшли від представників Сил оборони, транспортної сфери, правоохоронних органів і рятувальників. Робоча група ретельно розглянула всі варіанти та на їх основі розробила алгоритм дій для водіїв і пасажирів наземного громадського транспорту, а також метрополітену.

Засідання робочої групи. Фото: КМВА

Новий механізм максимально враховує питання безпеки та водночас допомагає вирішити проблему транспортної логістики столиці під час тривоги. Учасники зустрічі представили свої ідеї, оцінили всі можливі ризики й напрацювали фінальний проєкт рішення.

Завершений документ вже готовий до винесення на найближче засідання Ради оборони Києва, де його розгляне начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що 26 лютого речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв заявив, що рішення щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві залишається дискусійним.

Раніше ми писали, що Київ є чи не єдиним містом в Україні, в якому громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Проте це планують змінити.