Стрельба на Троещине в Киеве — подозреваемого в убийстве задержали

Полицейский общается с подозреваемым в убийстве. Фото: Нацполиция

Полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве предпринимателя. Стрельба произошла на Троещине 8 июля. Мужчина в темной одежде и с закрытым лицом два раза прицельно выстрелил в киевлянина.

Об этом сообщает полиция Киева.

Реклама

Читайте также:

Задержали подозреваемого в убийстве киевского предпринимателя

Убийство произошло утром 8 июля. В Деснянском районе столицы неизвестный мужчина выстрелил в предпринимателя, который был в своем автомобиле. Местный житель от полученных огнестрельных ранений погиб на месте.

Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

В тот же день нападавший сбежал в Одессу. Полицейские задержали подозреваемого в отеле. Им оказался 41-летний иностранец.

"Сейчас следствие рассматривает несколько версий", — говорится в сообщении полиции.

Бойцы КОРД задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция

В прокуратуре добавили, что мужчины не были знакомы. Накануне преступления подозреваемый был возле дома жертвы и осматривал территорию.

Подозреваемый в убийстве киевлянина. Фото: Киевская городская прокуратура

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Сейчас он находится под стражей. За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве во вторник, 8 июля, произошла стрельба.

Также мы рассказывали о том, что полицейские установили личность погибшего во время стрельбы в столице.