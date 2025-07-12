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Главная Киев Застрелил бизнесмена в Киеве — полиция задержала подозреваемого

Застрелил бизнесмена в Киеве — полиция задержала подозреваемого

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:59
Стрельба на Троещине в Киеве — подозреваемого в убийстве задержали
Полицейский общается с подозреваемым в убийстве. Фото: Нацполиция

Полиция задержала иностранца, которого подозревают в убийстве предпринимателя. Стрельба произошла на Троещине 8 июля. Мужчина в темной одежде и с закрытым лицом два раза прицельно выстрелил в киевлянина.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Задержали подозреваемого в убийстве киевского предпринимателя

Убийство произошло утром 8 июля. В Деснянском районе столицы неизвестный мужчина выстрелил в предпринимателя, который был в своем автомобиле. Местный житель от полученных огнестрельных ранений погиб на месте.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Задержание подозреваемого. Фото: Нацполиция

В тот же день нападавший сбежал в Одессу. Полицейские задержали подозреваемого в отеле. Им оказался 41-летний иностранец.

"Сейчас следствие рассматривает несколько версий", — говорится в сообщении полиции.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Бойцы КОРД задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция

В прокуратуре добавили, что мужчины не были знакомы. Накануне преступления подозреваемый был возле дома жертвы и осматривал территорию.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Подозреваемый в убийстве киевлянина. Фото: Киевская городская прокуратура

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу. Сейчас он находится под стражей. За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве во вторник, 8 июля, произошла стрельба.

Также мы рассказывали о том, что полицейские установили личность погибшего во время стрельбы в столице.

Киев убийство стрельба полиция подозрение
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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