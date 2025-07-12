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Головна Київ Застрелив бізнесмена у Києві — поліція затримала підозрюваного

Застрелив бізнесмена у Києві — поліція затримала підозрюваного

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 11:59
Стрілянина на Троєщині у Києві — підозрюваного у вбивстві затримали
Поліцейський спілкується з підозрюваним у вбивстві. Фото: Нацполіція

Поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві підприємця. Стрілянина сталася на Троєщині 8 липня. Чоловік у темному одязі та із закритим обличчям два рази прицільно вистрілив у киянина.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця

Вбивство сталося вранці 8 липня. У Деснянському районі столиці невідомий чоловік вистрелив у підприємця, який був у своєму автомобілі. Місцевий мешканець від отриманих вогнепальних поранень загинув на місці.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Затримання підозрюваного. Фото: Нацполіція

В той же день нападник втік до Одеси. Поліцейські затримали підозрюваного в готелі. Ним виявився 41-річний іноземець.

"Наразі слідство розглядає кілька версій", — йдеться у повідомленні поліції.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Бійці КОРД затримали підозрюваного. Фото: Нацполіція

У прокуратурі додали, що чоловіки не були знайомі. Напередодні злочину підозрюваний був біля будинку жертви та оглядав територію.

Затримали підозрюваного у вбивстві київського підприємця
Підозрюваний у вбивстві киянина. Фото: Київська міська прокуратура

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Наразі він перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві у вівторок, 8 липня, сталася стрілянина.

Також ми розповідали про те, що поліцейські встановили особу загиблого під час стрілянини у столиці.

Київ вбивство стрілянина поліція підозра
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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