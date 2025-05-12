Игорь Рева стал заместителем начальника КГВА Тимура Ткаченко

Игорь Рева. Фото: Тимур Ткаченко

В Киевской городской военной администрации появился новый заместитель начальника. Новую должность занял офицер Игорь Рева.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

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Как отметил Ткаченко в команду КМВА пригласили Реву, потому что он имеет весомый послужной список как в сфере управления, так и в Силах обороны Украины.

"Люди, которые достигли успеха в армии, которые смогли максимально использовать гражданские навыки для результата — это очень прочная опора. А настоящие изменения можно сделать только сильными командами и бок о бок с успешными. Поэтому назначил на должность заместителя начальника КМВА офицера Игоря Реву — человека с успешным опытом управления проектами как в гражданской жизни, так и в Силах обороны", — написал Ткаченко.

Кто такой Игорь Рева

Игорь Рева — бывший проектный менеджер и представитель творческой сферы. Добровольно мобилизовался 25 февраля 2022 года. Прошел подготовку в Германии, после чего присоединился к контрнаступлению на Запорожье в составе 47-й бригады "Магура". Вернувшись к профессиональной деятельности, возглавил разработку и внедрение приложения "Резерв+".

Кроме того, он стал инициатором и реализатором создания с нуля Патронатной службы в одном из подразделений ГУР — службы, оказывающей поддержку военным и их семьям. В новой роли заместителя начальника КМВА Игорь Рева будет координировать все проекты, касающиеся подразделений, военных и их семей.

Напомним, недавно начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил о новой структуре работы КМВА и штатном расписании.

Также в апреле провели внештатное собрание Совета обороны Киева из-за российской атаки по Святошинскому району, после которой, как оказалось была неорганизована должным образом помощь и действия власти. К слову мэр Киева Виталий Кличко не присутствовал на заседании.