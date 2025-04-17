Прокопив получил подозрение в организации схем по незаконной переправке мужчин за границу

Владимиру Прокопову объявляют о подозрении. Фото: Крещатик 36

Заместителю председателя КГГА по вопросам самоуправления Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, сообщили о подозрении. Он фигурирует в антикоррупционных расследованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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По информации источников издания, Прокопиву вручили подозрение Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ).

Чиновника связывают со схемами незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу — в частности, в страны Европейского Союза.

Ранее мы писали, что заместитель мэра Киева Владимир Прокопив написал заявление на увольнение после расследования журналистов Bihus.Info относительно его недвижимости.

Впоследствии стало известно, что двое приближенных к Прокопиву лиц через частные фирмы стали владельцами по меньшей мере шести объектов недвижимости, которые ранее находились в коммунальной собственности.

Через некоторое время Киевская городская прокуратура подтвердила след Прокопива в приватизации помещения на территории "Экспоцентра Украины" по заниженной цене.