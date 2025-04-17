Прокопив получил подозрение в организации схем по незаконной переправке мужчин за границу

Заместителю Кличко сообщили о подозрении — в чем обвиняют
Заместителю председателя КГГА по вопросам самоуправления Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, сообщили о подозрении. Он фигурирует в антикоррупционных расследованиях.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Прокопиву объявили о подозрении
По информации источников издания, Прокопиву вручили подозрение Национальная полиция и Служба безопасности Украины (СБУ).
Чиновника связывают со схемами незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу — в частности, в страны Европейского Союза.
Ранее мы писали, что заместитель мэра Киева Владимир Прокопив написал заявление на увольнение после расследования журналистов Bihus.Info относительно его недвижимости.
Впоследствии стало известно, что двое приближенных к Прокопиву лиц через частные фирмы стали владельцами по меньшей мере шести объектов недвижимости, которые ранее находились в коммунальной собственности.
Через некоторое время Киевская городская прокуратура подтвердила след Прокопива в приватизации помещения на территории "Экспоцентра Украины" по заниженной цене.
Читайте Новини.LIVE!