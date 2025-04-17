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Заступнику Кличка повідомили про підозру — у чому звинувачують

17 квітня 2025 09:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Прокопів отримав підозру в організації схем із незаконного переправлення чоловіків за кордон
Володимиру Прокопіву оголошують про підозру. Фото: Хрещатик 36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Заступнику голови КМДА з питань самоврядування Володимиру Прокопіву, якого раніше усунули від виконання обов’язків, повідомили про підозру. Він фігурує в антикорупційних розслідуваннях.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Прокопіву оголосили про підозру

За інформацією джерел видання, Прокопіву вручили підозру Національна поліція та Служба безпеки України (СБУ).

Посадовця пов’язують зі схемами незаконного вивезення чоловіків призовного віку за кордон — зокрема до країн Європейського Союзу.

Раніше ми писали, що заступник мера Києва Володимир Прокопів написав заяву на звільнення після розслідування журналістів Bihus.Info щодо його нерухомості.

Згодом стало відомо, що двоє наближених до Прокопіва осіб через приватні фірми стали власниками щонайменше шести об’єктів нерухомості, які раніше перебували у комунальній власності.

Через деякий час Київська міська прокуратура підтвердила слід Прокопіва у приватизації приміщення на території "Експоцентру України" за заниженою ціною.

Віталій Кличко СБУ КМДА підозра ухилянти
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