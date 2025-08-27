Старостенко хотела сорвать отчет Бахматова о работе — детали

Анна Старостенко и Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов в среду, 27 августа, выступал с отчетом за сто дней работы в должности. Он рассказал, что заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко ворвалась на сцену и хотела сорвать выступление.

Об этом Максим Бахматов сообщил в Telegram.

Старостенко пыталась сорвать выступление Бахматова

На видео, которое распространил Бахматов, видно, что Старостенко вышла на сцену, вырывала микрофон, кричала и бегала по залу.

"Анна, не устраивайте, пожалуйста, цирк. Вам "глаза режет" правда о том, что вы "профукали" район. У вас нет стратегии развития района. Вы десять лет заместитель председателя КГГА, а у вас не введено в эксплуатацию 500 площадок, 61 сквер. У вас нет метро на Троещину, у вас аварийные лифты. Анна, это же вы распорядитель средств, вы же принимаете решения", — подчеркнул Бахматов.

По его словам, "результатом" работы является:

аварийный город;

разваленная инфраструктура;

тотальная коррупция;

отсутствие элементарных решений для людей.

Также глава Деснянской РГА напомнил, как в День флага чиновники КГГА занимались незаконной политической агитацией.

"Возможно поэтому ее сегодня и разрывало на моей презентации. А возможно, просто потому, что они ненавидят любые реальные изменения, которые мы делаем здесь и сейчас", — подчеркнул Бахматов.

По его словам, когда Старостенко выбежала на сцену, то произошел электромагнитный скачок, в результате чего прекратилась трансляция. Однако удалось все восстановить и сохранить.

Бахматов сообщил, что Старостенко сбежала, не дослушав отчет о его работе в должности. Он считает, что им невыносимо смотреть на изменения, которые действительно происходят. По словам Бахматова, это и является показателем его эффективности.

Он напомнил, что заместители мэра Киева Виталия Кличко подавали на него в суд, а также запретили заезд служебного авто администрации на парковку КГГА.

"Они "профукали" город и пытаются уничтожить развитие района", — отметил Бахматов.

На место конфликта вызвали сотрудников полиции.

Пост Бахматова. Фото: скриншот

Реакция мэра Киева

Столичный мэр Виталий Кличко заявил, что это якобы Бахматов напал на Старостенко. По его словам, "это проявление вседозволенности и противоправных действий так называемым "управленцем" Деснянского района".

Напомним, начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что в столице до сих пор ощущается острый дефицит защитных сооружений. По его словам, финансирование их обустройства происходит непрозрачно и без единой стратегии.

Кроме того, Ткаченко сообщил, что КГГА выдавала тысячи пропусков во время комендантского часа. Он отметил, что кому именно выданы и на каком основании, не фиксировали.