Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня arrow

Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

29 октября 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пробки на въезде в Киев 29 октября — какая ситуация на дорогах сегодня
Проверка документов на дороге. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 29 октября, на въезде в Киев нет автомобильных пробок. Водителям не придется ждать.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 29 октября на въездах в столицу Украины пробки не зафиксированы. Если ехать из Броваров, то попасть в Киев можно за 26 минут. Автомобильных очередей совсем нет.

Пробки на въезде в Киев 29 октября
Пробки на въезде в Киев 29 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то водителям также не придется ждать. По состоянию на утро там нет автомобильных пробок. Попасть в столицу можно за 22 минуты.

Пробки на въезде в Киев 29 октября
Пробки на въезде в Киев 29 октября. Фото: Google Maps

Одной из основных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда могут долго находиться в скоплениях.

Напомним, в субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Предварительно обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева 28 октября погибли двое мужчин. Еще в одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме