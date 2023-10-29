Пробки на въезде в Киев 29 октября — какая ситуация на дорогах сегодня

Проверка документов на дороге. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 октября, на въезде в Киев нет автомобильных пробок. Водителям не придется ждать.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 29 октября на въездах в столицу Украины пробки не зафиксированы. Если ехать из Броваров, то попасть в Киев можно за 26 минут. Автомобильных очередей совсем нет.

Пробки на въезде в Киев 29 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то водителям также не придется ждать. По состоянию на утро там нет автомобильных пробок. Попасть в столицу можно за 22 минуты.

Пробки на въезде в Киев 29 октября. Фото: Google Maps

Одной из основных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда могут долго находиться в скоплениях.

Напомним, в субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Предварительно обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева 28 октября погибли двое мужчин. Еще в одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.