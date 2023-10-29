Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні

Перевірка документів на дорозі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 29 жовтня, на в'їзді до Києва немає автомобільних заторів. Водіям не доведеться чекати.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 29 жовтня на в'їздах до столиці України заторів не зафіксовано. Якщо їхати з Броварів, то потрапити до Києва можна за 26 хвилин. Автомобільних черг зовсім немає.

Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то водіям також не доведеться чекати. Станом на ранок там немає автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна за 22 хвилини.

Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з основних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі інколи можуть довго перебувати в скупченнях.

Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо минулося без постраждалих.

Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва 28 жовтня загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.