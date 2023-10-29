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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

29 жовтня 2023 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні
Перевірка документів на дорозі. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, на в'їзді до Києва немає автомобільних заторів. Водіям не доведеться чекати.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 29 жовтня на в'їздах до столиці України заторів не зафіксовано. Якщо їхати з Броварів, то потрапити до Києва можна за 26 хвилин. Автомобільних черг зовсім немає.

Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то водіям також не доведеться чекати. Станом на ранок там немає автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна за 22 хвилини.

Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з основних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі інколи можуть довго перебувати в скупченнях.

Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо минулося без постраждалих. 

Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва 28 жовтня загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

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