Затори на в'їзді до Києва 29 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Сьогодні, 29 жовтня, на в'їзді до Києва немає автомобільних заторів. Водіям не доведеться чекати.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва
Станом на ранок 29 жовтня на в'їздах до столиці України заторів не зафіксовано. Якщо їхати з Броварів, то потрапити до Києва можна за 26 хвилин. Автомобільних черг зовсім немає.
Якщо їхати з Чабанів, то водіям також не доведеться чекати. Станом на ранок там немає автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна за 22 хвилини.
Однією з основних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі інколи можуть довго перебувати в скупченнях.
Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо минулося без постраждалих.
Також ми писали, що внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва 28 жовтня загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.
Читайте Новини.LIVE!