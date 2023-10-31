Пробки на въезде в Киев 31 октября — какая ситуация на дорогах сегодня

Проверка документов на блокпосту. Фото: "Полтавщина"

Сегодня, 31 октября, на въезде в Киев нет сильных автомобильных пробок. Попасть в столицу можно довольно быстро.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 31 октября на въездах в столицу не зафиксированы значительные автомобильные пробки. Если ехать из Броваров, то незначительное скопление можно увидеть неподалеку от Быковни. Это не оказывает значительного влияния на интенсивность движения. Попасть в Киев можно за 37 минут.

Пробки на въезде в Киев 31 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то автомобильные очереди наблюдаются при въезде в город. Однако водителям не придется долго ждать. До Киева можно доехать за 26 минут.

Пробки на въезде в Киев 31 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является наличие блокпостов вокруг Киева. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в город.

Напомним, в Киеве на улице Данченко женщина на авто снесла столб. Вероятно, она перепутала газ с тормозами.

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