Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Сьогодні, 31 жовтня, на в'їзді до Києва немає сильних автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна доволі швидко.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва
Станом на ранок 31 жовтня на в'їздах до столиці не зафіксовано значних автомобільних заторів. Якщо їхати з Броварів, то незначне скупчення можна побачити неподалік Биківні. Це не має значного впливу на інтенсивність руху. Потрапити до Києва можна за 37 хвилин.
Якщо їхати з Чабанів, то автомобільні черги спостерігаються при в'їзді до міста. Однак водіям не доведеться довго чекати. До Києва можна доїхати за 26 хвилин.
Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Данченка жінка на авто знесла стовб. Ймовірно, вона переплутала газ з гальмами.
Також ми писали, що у Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.
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