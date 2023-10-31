Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні

Перевірка документів на блокпосту. Фото: "Полтавщина"

Сьогодні, 31 жовтня, на в'їзді до Києва немає сильних автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна доволі швидко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 31 жовтня на в'їздах до столиці не зафіксовано значних автомобільних заторів. Якщо їхати з Броварів, то незначне скупчення можна побачити неподалік Биківні. Це не має значного впливу на інтенсивність руху. Потрапити до Києва можна за 37 хвилин.

Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то автомобільні черги спостерігаються при в'їзді до міста. Однак водіям не доведеться довго чекати. До Києва можна доїхати за 26 хвилин.

Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Данченка жінка на авто знесла стовб. Ймовірно, вона переплутала газ з гальмами.

Також ми писали, що у Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.