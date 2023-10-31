Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні arrow

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

31 жовтня 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня — яка ситуація на дорогах сьогодні
Перевірка документів на блокпосту. Фото: "Полтавщина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 31 жовтня, на в'їзді до Києва немає сильних автомобільних заторів. Потрапити до столиці можна доволі швидко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 31 жовтня на в'їздах до столиці не зафіксовано значних автомобільних заторів. Якщо їхати з Броварів, то незначне скупчення можна побачити неподалік Биківні. Це не має значного впливу на інтенсивність руху. Потрапити до Києва можна за 37 хвилин.

Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то автомобільні черги спостерігаються при в'їзді до міста. Однак водіям не доведеться довго чекати. До Києва можна доїхати за 26 хвилин.

Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 31 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Данченка жінка на авто знесла стовб. Ймовірно, вона переплутала газ з гальмами. 

Також ми писали, що у Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі