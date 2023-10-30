На Дегтярівському мосту в Києві встановили нові балки
У Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Ремонт Дегтярівського мосту
Будівельники змонтували вже 14 балок правого шляхопроводу.
"Частково навіть встигли між балками покласти плити незйомної опалубки. Які хоч і не "перев'язують" балки, але не дають їм зміщуватися та згинається у верхніх поличках", — йдеться у повідомленні.
Незабаром усі 28 балок з'являться на обох шляхопроводах.
Наразі проїзд закритий на невизначений термін
Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Також ми писали, що технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал. За його словами, все відбулося миттєво.
Додамо, балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.
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