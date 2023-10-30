На Дегтярівському мосту в Києві встановили нові балки

Дегтярівський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Дегтярівському мосту встановили нові балки. Вони замінили ті, що впали 30 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Будівельники змонтували вже 14 балок правого шляхопроводу.

Дегтярівський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Частково навіть встигли між балками покласти плити незйомної опалубки. Які хоч і не "перев'язують" балки, але не дають їм зміщуватися та згинається у верхніх поличках", — йдеться у повідомленні.

Дегтярівський міст у Києві. Фото: Новини.LIVE

Незабаром усі 28 балок з'являться на обох шляхопроводах.

Наразі проїзд закритий на невизначений термін

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Також ми писали, що технічний журналіст Павло Авдокушин розповів, як стався обвал. За його словами, все відбулося миттєво.

Додамо, балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.