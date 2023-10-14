Пробки на въезде в Киев сегодня, 14 октября: ситуация на дорогах
В субботу, 14 октября, в Киеве не зафиксировано многокилометровых пробок. Небольшие скопления автомобилей зафиксированы при въезде в столицу со стороны Святошинского района, но на интенсивность движения это не влияет.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезд в Киев 14 октября
Следовательно, некоторые скопления авто наблюдаются при въезде в Киев (близ населенного пункта Стоянка) и вблизи станций м. Университет и Золотые ворота.
Пробок со стороны Чабанов (Одесская трасса) и Броваров не зафиксировано.
Напомним, антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.
Добавим, без каких документов не выпустят за границу на автомобиле.
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