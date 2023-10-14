Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 14 жовтня: ситуація на дорогах
У суботу, 14 жовтня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Невеликі скупчення автомобілів зафіксовані при в'їзді у столицю з боку Святошинського району, але на інтенсивність руху це не впливає.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ 14 жовтня
Відтак, певні скупчення авто спостерігаються при в'їзді у Київ (поблизу населеного пункту Стоянка) та поблизу станцій м. Університет та Золоті ворота.
Заторів з боку Чабанів (Одеська траса) та Броварів не зафіксовано.
Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.
Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі.
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