Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 14 жовтня: ситуація на дорогах

Перевірка документів. Фото: google

У суботу, 14 жовтня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Невеликі скупчення автомобілів зафіксовані при в'їзді у столицю з боку Святошинського району, але на інтенсивність руху це не впливає.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 14 жовтня

Відтак, певні скупчення авто спостерігаються при в'їзді у Київ (поблизу населеного пункту Стоянка) та поблизу станцій м. Університет та Золоті ворота.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Заторів з боку Чабанів (Одеська траса) та Броварів не зафіксовано.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі.