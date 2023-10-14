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Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 14 жовтня: ситуація на дорогах

14 жовтня 2023 07:22
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 14 жовтня: ситуація на дорогах
Перевірка документів. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 14 жовтня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Невеликі скупчення автомобілів зафіксовані при в'їзді у столицю з боку Святошинського району, але на інтенсивність руху це не впливає. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Відтак, певні скупчення авто спостерігаються при в'їзді у Київ (поблизу населеного пункту Стоянка) та поблизу станцій м. Університет та Золоті ворота. 

Затори в Києві 14 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 

Заторів з боку Чабанів (Одеська траса) та Броварів не зафіксовано. 

Затори в Києві 14 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 
Затори в Києві 14 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі. 

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