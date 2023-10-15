Пробки на въезде в Киев сегодня, 15 октября: ситуация на дорогах

Проверка документов. Фото: google

В воскресенье, 15 октября, в Киеве не зафиксировано многокилометровых пробок. Незначительные скопления автомобилей есть только со стороны Броваров, но на интенсивность движения это не влияет.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Следовательно, со стороны Чабанов (ст. метро Теремки) и Стоянки (ст. метро Святошино) пробок не зафиксировано.

Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Незначительные скопления авто зафиксированы только со стороны г. Бровары и г. Вышгород. Стоит отметить, что чаще всего пробки связаны с проверкой документов на КПП.

Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Напомним, антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Добавим, без каких документов не выпустят за границу на автомобиле.