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Пробки на въезде в Киев сегодня, 15 октября: ситуация на дорогах

15 октября 2023 07:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пробки на въезде в Киев сегодня, 15 октября: ситуация на дорогах
Проверка документов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В воскресенье, 15 октября, в Киеве не зафиксировано многокилометровых пробок. Незначительные скопления автомобилей есть только со стороны Броваров, но на интенсивность движения это не влияет.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 15 октября

Следовательно, со стороны Чабанов (ст. метро Теремки) и Стоянки (ст. метро Святошино) пробок не зафиксировано.

Пробки в Киеве 15 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве 15 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Незначительные скопления авто зафиксированы только со стороны г. Бровары и г. Вышгород. Стоит отметить, что чаще всего пробки связаны с проверкой документов на КПП.

Пробки в Киеве 15 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве 15 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Напомним, антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Добавим, без каких документов не выпустят за границу на автомобиле.

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