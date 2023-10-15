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Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 15 жовтня: ситуація на дорогах

15 жовтня 2023 07:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 15 жовтня: ситуація на дорогах
Перевірка документів. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 15 жовтня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Незначні скупчення автомобілів є лише з боку Броварів, але на інтенсивність руху це не впливає. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 15 жовтня

Так, з боку Чабанів (ст. метро Теремки) та Стоянки (ст. метро Святошин) заторів не зафіксовано.

Затори в Києві 15 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві 15 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Незначні скупчення авто зафіксовані лише з боку м. Бровари та м. Вишгород. Варто зазначити, що найчастіше затори пов'язані з перевіркою документів на КПП. 

Затори в Києві 15 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві 15 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі. 

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