Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 15 жовтня: ситуація на дорогах

Перевірка документів. Фото: google

У неділю, 15 жовтня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Незначні скупчення автомобілів є лише з боку Броварів, але на інтенсивність руху це не впливає.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 15 жовтня

Так, з боку Чабанів (ст. метро Теремки) та Стоянки (ст. метро Святошин) заторів не зафіксовано.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Незначні скупчення авто зафіксовані лише з боку м. Бровари та м. Вишгород. Варто зазначити, що найчастіше затори пов'язані з перевіркою документів на КПП.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі.