Пробки в Киеве утром, 16 октября

Пробки на въезде в Киев сегодня, 16 октября: ситуация на дорогах
Утром, 16 октября, в Киеве зафиксированы небольшие пробки. В частности, незначительные скопления автомобилей могут возникнуть при въезде в столицу со стороны Броваров и Стоянки.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезд в Киев 16 октября
Следовательно, незначительные пробки могут возникнуть со стороны Броваров и Стоянки (ст. метро Святошино). Следует отметить, что чаще всего они связаны с проверкой документов на КПП.
Также незначительные скопления автомобилей могут возникнуть при въезде в Киев со стороны Чабанов и Вышгорода. Однако на интенсивность движения это не влияет.
Напомним, антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.
Добавим, без каких документов не выпустят за границу на автомобиле.
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