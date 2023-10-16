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Пробки на въезде в Киев сегодня, 16 октября: ситуация на дорогах

16 октября 2023 07:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пробки в Киеве утром, 16 октября
Проверка документов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 16 октября, в Киеве зафиксированы небольшие пробки. В частности, незначительные скопления автомобилей могут возникнуть при въезде в столицу со стороны Броваров и Стоянки.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 16 октября

Следовательно, незначительные пробки могут возникнуть со стороны Броваров и Стоянки (ст. метро Святошино). Следует отметить, что чаще всего они связаны с проверкой документов на КПП.

Пробки в Киеве 16 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве 16 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Также незначительные скопления автомобилей могут возникнуть при въезде в Киев со стороны Чабанов и Вышгорода. Однако на интенсивность движения это не влияет.

Пробки в Киеве 16 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве 16 октября
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Напомним, антимонопольный комитет Украины вторично оштрафовал КП "Киевтранспарксервис". Это произошло из-за завышения стоимости права на эксплуатацию парковок в Киеве.

Добавим, без каких документов не выпустят за границу на автомобиле.

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