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Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 16 жовтня: ситуація на дорогах

16 жовтня 2023 07:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Затори в Києві вранці, 16 жовтня
Перевірка документів. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 16 жовтня, у Києві зафіксовані невеликі затори. Зокрема, незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді у столицю з боку Броварів та Стоянки. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Відтак, незначні затори можуть виникнути з боку Броварів та Стоянки (ст. метро Святошин). Варто зазначити, що найчастіше вони пов'язані з перевіркою документів на КПП. 

Затори в Києві 16 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві 16 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Також незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді в Київ з боку Чабанів та Вишгороду. Однак, на інтенсивність руху це не впливає. 

Затори в Києві 16 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps
Затори в Києві 16 жовтня
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі. 

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