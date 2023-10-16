Затори в Києві вранці, 16 жовтня

Перевірка документів. Фото: google

Вранці, 16 жовтня, у Києві зафіксовані невеликі затори. Зокрема, незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді у столицю з боку Броварів та Стоянки.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Відтак, незначні затори можуть виникнути з боку Броварів та Стоянки (ст. метро Святошин). Варто зазначити, що найчастіше вони пов'язані з перевіркою документів на КПП.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Також незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді в Київ з боку Чабанів та Вишгороду. Однак, на інтенсивність руху це не впливає.

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps

Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.

Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі.