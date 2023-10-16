Затори в Києві вранці, 16 жовтня

Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 16 жовтня: ситуація на дорогах
Вранці, 16 жовтня, у Києві зафіксовані невеликі затори. Зокрема, незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді у столицю з боку Броварів та Стоянки.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ 16 жовтня
Відтак, незначні затори можуть виникнути з боку Броварів та Стоянки (ст. метро Святошин). Варто зазначити, що найчастіше вони пов'язані з перевіркою документів на КПП.
Також незначні скупчення автомобілів можуть бути при в'їзді в Київ з боку Чабанів та Вишгороду. Однак, на інтенсивність руху це не впливає.
Нагадаємо, антимонопольний комітет України вдруге оштрафував КП "Київтранспарксервіс". Це сталося через завищення вартості права на експлуатацію паркувальних майданчиків у Києві.
Додамо, без яких документів не випустять за кордон на автомобілі.
Читайте Новини.LIVE!