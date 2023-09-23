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Пробки на въезде в Киев сегодня 23 сентября: ситуация на дорогах столицы

23 сентября 2023 10:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пробки на въездах в Киев 23 сентября: актуальное состояние, причины, время задержки
Въезд в Киев. Фото: Цензор.нет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области в субботу утром, 23 сентября на въезде в столицу больших пробок не обнаружено. На основных трассах Киева проезд свободен.

Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE.

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Что известно

По состоянию на субботу, 23 сентября, на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые пробки.

Карта въездов в Киев. Фото: Google Maps
Карта въездов в Киев. Фото: Google Maps
Карта въездов в Киев. Фото: Google Maps
Карта въездов в Киев. Фото: Google Maps

В связи с размещением военных блокпостов вокруг Киева, на путях вокруг столицы стали чаще образовываться пробки. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области на въезде в столицу были зафиксированы километровые пробки.

Напомним, в Киевской области на въезде в столицу все растут пробки.

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