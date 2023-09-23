Пробки на въездах в Киев 23 сентября: актуальное состояние, причины, время задержки

Пробки на въезде в Киев сегодня 23 сентября: ситуация на дорогах столицы
В Киевской области в субботу утром, 23 сентября на въезде в столицу больших пробок не обнаружено. На основных трассах Киева проезд свободен.
Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE.
Что известно
По состоянию на субботу, 23 сентября, на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые пробки.
В связи с размещением военных блокпостов вокруг Киева, на путях вокруг столицы стали чаще образовываться пробки. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.
Ранее мы рассказывали, что в Киевской области на въезде в столицу были зафиксированы километровые пробки.
Напомним, в Киевской области на въезде в столицу все растут пробки.