Затори на в’їздах до Києва 23 вересня: актуальний стан, причини, час затримки

Затори на в’їзді у Київ сьогодні 23 вересня: ситуація на дорогах столиці
У Київській області в суботу вранці, 23 вересня на в'їзді до столиці великих заторів не виявлено. На основних трасах Києва проїзд вільний.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо
Станом на суботу, 23 вересня, на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових пробок.
В зв'язку з розміщенням військових блокпостів навколо Києва, на шляхах навколо столиці стали частіше утворюватися затори. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.
Раніше ми розповідали, у Київській області на в'їзді до столиці було зафіксовано кілометрові затори.
Нагадуємо, у Київській області на в'їзді до столиці все зростають затори.