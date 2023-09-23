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Затори на в’їзді у Київ сьогодні 23 вересня: ситуація на дорогах столиці

23 вересня 2023 10:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Затори на в’їздах до Києва 23 вересня: актуальний стан, причини, час затримки
В'їзд до Києва. Фото: Цензор.нет
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області в суботу вранці, 23 вересня на в'їзді до столиці великих заторів не виявлено. На основних трасах Києва проїзд вільний.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Що відомо

Станом на суботу, 23 вересня, на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових пробок.

Карта в'їздів до Києва. Фото: Google Maps
Карта в'їздів до Києва. Фото: Google Maps
Карта в'їздів до Києва. Фото: Google Maps
Карта в'їздів до Києва. Фото: Google Maps

В зв'язку з розміщенням військових блокпостів навколо Києва, на шляхах навколо столиці стали частіше утворюватися затори. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.

Раніше ми розповідали, у Київській області на в'їзді до столиці було зафіксовано кілометрові затори.

Нагадуємо, у Київській області на в'їзді до столиці все зростають затори.

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