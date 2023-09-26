Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пробки на въезде в Киев сегодня, 26 сентября: ситуация на дорогах столицы arrow

Пробки на въезде в Киев сегодня, 26 сентября: ситуация на дорогах столицы

26 сентября 2023 11:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пробки на въезде в Киев сегодня, 26 сентября: ситуация на дорогах столицы
Пробки на въезде в Киев 26 сентября. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром, 26 сентября, на въезде в Киев   не зафиксировано больших пробок. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть на Броварском проспекте.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Пробки на въезд в Киев 26 сентября

По состоянию на утро 26 сентября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Лишь небольшое скопление авто возможно на Броварском проспекте в столице, однако это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

пробки на въездах в Киев 26 сентября
Небольшая пробка на Броварском проспекте. Фото: Google Maps

На сегодняшний день одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Поэтому автомобили подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

  

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Также мы писали, что транспортный эксперт и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" рассказал в интервью Новини.LIVE, как сделать общественный транспорт более удобным и эффективным в использовании.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз