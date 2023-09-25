Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 25 вересня: ситуація на дорогах столиці
Сьогодні зранку, 25 вересня, на в'їзді до Києва зафіксовано великі затори. Скупчення авто можна побачити з боку Броварів та Чабанів.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзд у Київ
З боку Броварів спостерігаються великі затори біля Биківні, а також поряд з метром "Дарниця" та "Лівобережна". Незначні скупчення авто є біля "Гідропарку" та "Лісової"
На Одеській трасі поблизу Києва з самого ранку "стоїть" дорожній рух. Водіям доводиться довго чекати, щоб заїхати в столицю.
Ймовірно, проблеми з рухом виникли через зупинки автівок на КПП.
Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.
Також ми писали, що транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" розповів в інтервʼю Новини.LIVE, як зробити громадський транспорт зручнішим та ефективнішим у використанні.